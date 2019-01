Scarto di Fiorentina e Inter esalta la Juventus

Le vie del mercato sono infinite.

Nicolò Zaniolo, bocciato dalla Fiorentina (“Dopo tre anni a Firenze ci dissero che non era all’altezza della Primavera viola – aveva raccontato papà Igor, ex attaccante –, così fu bravo lo staff tecnico dell’Entella a fiutare l’affare L’importante era ripartire, per Nicolò è stato un momento di forte stress. Non se lo aspettava. Se devo dire la verità, ancora oggi non mi spiego il motivo”) e scartato dall’Inter, che lo ha impacchettato e mandato a Roma come parziale contropartita di Radja Nainggolan, è diventato un obiettivo della Juventus, la società che sta dominando in Italia da sette stagioni e che è seriamente intenzionata a vincere l’ottavo scudetto di fila.

Ora il valore del giocatore è lievitato, si parla di 40 milioni di euro, e l’entourage del ragazzo sarà accontentato dal club giallorosso, pronto a moltiplicare almeno per quattro il suo attuale stipendio: percepisce infatti 300mila euro all’anno. E il tecnico della formazione capitolina, Eusebio Di Francesco, qualche settimana fa, ha rivendicato l’intuizione di farlo esordire al “Bernabeu” a settembre: “Quando l’ho fatto debuttare a Madrid mi avevano dato del pazzo. Ha fatto bene come tanti altri ragazzi giovani”.

“Nicolò è stato a un passo dalla Juventus, lo avevano seguito per tutta la stagione così come Colonia e Villarreal. Presentarono delle offerte, che la Virtus Entella rifiutò. L’affare con la Juve era ormai in dirittura d’arrivo, ma all’improvviso arrivò l’Inter a sbaragliare la concorrenza offrendo 1,8 milioni che con i bonus arrivavano a 3,5″ ha recentemente detto papà Igor in un’intervista concessa al quotidiano ‘Il Messaggero’. E ora i bianconeri potrebbero tornare alla carica, su cifre assai diverse da quelle con cui, neanche tanto tempo fa, avevano cercato di prelevarlo dalla società ligure.

29-01-2019