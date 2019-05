Scatti 'hot', tapiro d'oro alla Pellegrini. E su Magnini...

Federica Pellegrini si becca un altro Tapiro d’oro, questa volta per le foto hot pubblicate sui suoi profili social. “Vivo in costume però, non è una cosa molto strana. Ogni tanto qualcosina di più piccante, non lo faccio mai”, ha detto la campionessa di nuoto a Valerio Staffelli. La Pellegrini è in macchina con il suo coach Matteo Giunta prima di un allenamento. “Arriva anche qualche like di Magnini?”. “No, mi ha ‘defollowato'”, la risposta di Federica.

Staffelli incalza e fa domande sulla sua situazione sentimentale. In particolare sulla presunta relazione tra Federica e il suo coach. Lui nega: “No. Siamo allenatore e atleta”. E sottolinea: “Abitiamo vicini”.

VIRGILIO SPORT | 03-05-2019 10:09