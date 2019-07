Scatto Roma: è arrivato il nuovo portiere

La Roma ha un nuovo portiere titolare: Pau Lopez. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo con il Betis Siviglia per l'estremo difensore classe 1994.

Il club capitolino verserà nelle casse della società andalusa 20 milioni di euro più la percentuale sulla futura rivendita di Sanabria, valutata intorno ai 7 milioni. Lopez, originario di Girona, è cresciuto nell'Espanyol, dove ha debuttato nella Liga nel 2014. Dopo una comparsata al Tottenham in prestito, è stato ceduto nella scorsa estate al Betis.

Il portiere, che vanta una presenza in Nazionale, collezionata lo scorso novembre, prenderà il posto dello svedese Olsen, che lascerà la Città Eterna dopo appena una stagione: per lui è probabile un approdo in Premier League, non mancano i club interessati.

Il giocatore è atteso a Roma lunedì per le visite mediche, poi si unirà alla squadra in ritiro e si metterà subito a disposizione del nuovo tecnico Fonseca. il venticinquenne catalano sarà il portiere più caro dell’era americana della Roma.

Il nuovo ds Petrachi in conferenza stampa aveva preannunciato il colpo, poi aveva mandato un messaggio all'obiettivo in attacco, Higuain: "Chi lo discute è un pazzo ha perso autostima ma potrebbe farci comodo qualora Dzeko dovesse andare via. Tuttavia le motivazioni sono tutto quindi, sempre che la Juve dica sì, dovrà essere lui stesso a crederci per primo. Higuain, per tornare al meglio, non ha soluzione migliore della Roma. Qua potrebbe seguire le orme del suo connazionale Batistuta, che ha lasciato un segno indelebile".

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 05-07-2019 12:13