Scende in campo Ambra a difendere Allegri, che bordate

Ne hanno parlato addetti ai lavori, opinionisti, calciatori ed ex tecnici. L’addio di Allegri alla Juve è stato analizzato sotto ogni aspetto, tecnico-tattico e non, ed è ormai acqua passata con il club bianconero che però è ancora alla ricerca del suo erede, diviso tra Sarri, Guardiola e Pochettino. Mentre Agnelli e Paratici sfogliano la margherita (lunedì potrebbe essere il giorno dell’annuncio del prescelto) ecco però che a tornare sull’esonero dell’allenatore livornese è Ambra Angiolini. La showgirl, compagna di Allegri da anni e probabile sua futura sposa, ha aspettato che si placassero le acque, che si smussassero le polemiche e ha poi detto la sua sulla vicenda.

L’AFFONDO – Nella sua rubrica su Vanity Fair l’ex baby prodigio di Non è la Rai ha lanciato punzecchiature scrivendo: “Massimiliano è stato esonerato dalla sua squadra, quella per la quale ha lottato, per la quale si è fatto da parte quando c’era da sollevare trofei (spessissimo), quella per la quale si è preso da solo tutta la responsabilità delle sconfitte(pochissime anche se importanti), quella che lo ha fatto sognare e sbattere preziosi cappottini di Gianni Marigliano sulla panchina, la SUA. A lui che mi ha insegnato a restare ferma davanti al terremoto, a stare zitta se c’è troppo chiasso intorno, a continuare a metterci la faccia togliendo la maschera dell’ego, ad avere coraggio da sembrare spavaldi, cinici e poi a sorprendere tutti facendo scendere sale dagli occhi per un saluto, IL SALUTO… al quale voglio unirmi anche io…GRAZIE di tutto MISTER!”.

LE REAZIONI – Numerose le reazioni dei tifosi sui social. I tifosi della Juve non hanno già dimenticato il condottiero dei 5 scudetti e su tutti spicca chi si associa allo sfogo della showgirl: “Brava Ambra!e Ecco il ringraziamento, dopo aver vinto tanto…vabbe’, manca la Champions….se giocano meglio la vinceranno! Sono i campioni a giocare,non il mister! grazie Max!”.

SPORTEVAI | 01-06-2019 08:55