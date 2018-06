Scherma: assoluti, Volpi e Fichera campioni

Assegnati a Milano i titoli italiani individuali di fioretto femminile, spada maschile e sciabola maschile. Fra le donne, ad aggiudicarsi il titolo e anche il trofeo "Marta Russo", e' stata Alice Volpi. La fiorettista senese delle Fiamme Oro, dopo aver fermato sul 15-12 in semifinale il tentativo di rimonta della campionessa italiana under17 ed under20 Martina Favaretto del Club Scherma Mestre Livio Di Rosa, ha vinto l'assalto di finale contro Francesca Palumbo dell'Aeronautica Militare per 15-9, festeggiando cosi' il suo primo titolo tricolore della carriera. Terzo posto anche per Valentina De Costanzo che nel derby di semifinale contro l'altra portacolori dell'Aeronautica, Francesca Palumbo, e' uscita sconfitta per 15-7.

La gara di fioretto femminile ha visto anche il ritorno in pedana, dopo 22 mesi dalla gara olimpica di Rio2016, della plurititolata Elisa Di Francisca. La jesina ha concluso al quinto posto, dopo la sconfitta ai quarti contro Valentina De Costanzo per 15-11.

Marco Fichera invece conquista il titolo italiano di spada maschile e il trofeo "Carlo Carnevali". Lo spadista siciliano delle Fiamme Oro ha superato in finale il sempreverde cubano Andrea Carrillo del Club Scherma Bari con il punteggio di 15-7. In semifinale Fichera aveva fermato l'altro portacolori delle Fiamme Oro, Valerio Cuomo per 15-10, mentre Carrillo aveva avuto ragione di Federico Marenco del Circolo Scherma Giuseppe Delfino di Ivrea col punteggio di 15-12. Infine, nella sciabola maschile, Enrico Berre' mette in bacheca il suo quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo. Lo riporta Italpress.

