Scherma, la strana scelta di Erica Cipressa: il bronzo olimpico di Tokyo 2020 da quest'anno gareggerà per la Francia

A sorpresa, Erica Cipressa ha optato per il cambio di nazionalità sportiva: sposata con lo sciabolatore francese Patrice, dal 2026 vestirà i colori della selezione transalpina di fioretto

Dal mondo della scherma arriva la notizia che non ti aspetti: Erica Cipressa, medagliata azzurra a Tokyo 2020 nel fioretto a squadre (fu bronzo assieme ad Arianna Errigo, Alice Volpi e Martina Batini), alle soglie dei 30 anni ha deciso di cambiare la propria nazionalità sportiva, optando per entrare nei quadri tecnici della Francia. Questo perché da un paio di anni è sposata con lo sciabolatore transalpino Jean-Philippe Patrice, ottenendo così la cittadinanza transalpina. Chiaro però che una decisione così è destinata ad avere strascichi anche importanti, soprattutto perché riguarda un’atleta di spessore assoluto, seppur gravata negli ultimi tempi da un problema fisico che ne ha condizionato il rendimento.

Una scelta “maturata nel tempo”: così l’ha spiegata Cipressa

Cipressa ha reso pubbliche le sue intenzioni con un messaggio apparso sulle proprie pagine social, nel quale ha spiegato anche il ragionamento che l’ha portata ad abbandonare l’Italia per scegliere di unirsi alla selezione francese, storicamente acerrima rivale di quella azzurra.

“C’est officiel! Una nuova fase della mia carriera sta per iniziare: dalle prossime gare rappresenterò la Francia”, ha esordito la 30enne originaria di Mirano (hinterland veneziano), peraltro figlia di Andrea Cipressa, oro olimpico nel fioretto a squadra a Los Angeles 1984 e in seguito commissario tecnico della nazionale italiana di fioretto dal 2013 al 2021.

“La mia è una scelta maturata nel tempo, tutt’altro che semplice, ma profondamente sentita. Negli ultimi anni ho compreso quanto fosse fondamentale per me ritrovare benessere mentale, nuovi stimoli e un equilibrio più sano tra sport e vita privata. Questa decisione nasce dalle mie esigenze attuali e dal desiderio di affrontare nel modo migliore il percorso di recupero dall’infortunio, allenandomi in un contesto che mi consenta di esprimermi al massimo delle mie possibilità”.

L’addio alle Fiamme Oro, la voglia di trovare nuovi stimoli

Che qualcosa stesse covando da un po’ di tempo lo si era capito già alla fine di ottobre, quando un po’ a sorpresa Erica aveva annunciato di aver concluso il proprio rapporto con il gruppo sportivo delle Fiamme Oro (Polizia di Stato). Il 2025 peraltro s’è rivelato essere un anno veramente complicato: da marzo Cipressa ha sofferto di una tendinite cronica agli ischiocrurali, accompagnata da edema osseo e una fessurazione del semimembranoso, che di fatto gli ha precluso per intero l’annata agonistica, tanto che soltanto cinque giorni fa era tornata a scrivere sempre sulle proprie pagine social di essere ormai finalmente pronta per rientrare in pedana.

Nel suo messaggio col quale ha annunciato il cambio di nazionalità sportiva, la fiorettista ha spiegato che “in questo momento mi sento serena, motivata e soddisfatta del lavoro che sto svolgendo ogni giorno. È una scelta pensata prima di tutto per me stessa, per il mio presente e per il mio futuro. La compio con rispetto e gratitudine per il percorso che mi ha portata fin qui, ma con una grande voglia di guardare avanti e rimettermi in gioco. Grazie a chi continua a sostenermi”.

Chiaro però che nell’ambiente azzurro la notizia è destinata a creare un po’ di scompiglio: è un caso più unico che raro assistere a una medagliata olimpica italiana che decide di traslocare in un’altra nazione, per giunta quella francese che da sempre è una delle selezioni rivali per eccellenza. Cipressa non era stata convocata in occasione dei giochi olimpici di Parigi 2024 (dove il marito vinse il bronzo nella sciabola a squadre), e chissà se anche quell’esclusione è tra le ragioni che l’hanno spinta a cambiare orizzonti. Di sicuro, una scelta che non mancherà di far discutere.