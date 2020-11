Scherozo augurio del neo-giocatore degli Atlanta Hawks all'amico tornato in Italia.

Fresco di trasferimento agli Atlanta Hawks da free agent, Danilo Gallinari è rimasto uno dei tre italiani in NBA insieme a Nicolò Melli e a Nico Mannion dopo la decisione di Marco Belinelli di tornare in Italia per indossare la maglia della Virtus Bologna.

Danilo e Marco sono compagni di lungo corso in Nazionale e allora il ‘Gallo’ si è permesso di mandare un messaggio scherzoso all’ex San Antonio Spurs, nel quale Danilo mostra di non avere dimenticato il proprio tifo per Milano: “In bocca al lupo per la tua nuova avventura amico mio. Ma tanto vinciamo noi. Forza Olimpia” ha scritto Gallinari su Instagram, anticipando il duello che sembra profilarsi per la vittoria dello scudetto 2021.

OMNISPORT | 28-11-2020 09:25