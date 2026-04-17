Lo scherzetto di Serena Ortolani: il ritiro può attendere, saluta San Giovanni e riparte da Imola in A2

L'annuncio su Instagram dell'opposta ravennate pone fine al rapporto con la società romagnola, ma a 39 anni non è ancora tempo di smettere: "A presto per la prossima avventura".

Il suo annuncio sui social ha tratto in inganno (quasi) tutti. Quelli di Wikipedia ad esempio, subito dopo aver letto l’accorato messaggio con cui ha posto fine alla quadriennale avventura con San Giovanni in Marignano, hanno immediatamente cambiato le info sul suo conto: “Serena Ortolani è un’ex pallavolista italiana, di ruolo opposto”. In realtà la 39enne campionessa ravennate, da oltre vent’anni stella del volley italiano, non ha alcuna intenzione di smettere. Continuerà a giocare a pallavolo, continuerà a farlo nella sua Emilia Romagna. Giusto qualche chilometro più in là, un centinaio per la precisione: a Imola, in Serie A2.

Volley, Serena Ortolani lascia San Giovanni in Marignano

Lo scherzetto di Serena (che forse non voleva neppure essere tale) ha fatto intendere a molti che l’ex campionessa della Nazionale, due ori Europei, una Coppa del Mondo e una Grand Champions Cup aggiunte in bacheca nei primi Anni Duemila più – tra gli altri – l’argento ai Mondiali del 2018, avesse deciso di chiudere col volley giocato. “Beh purtroppo penso sia arrivato anche il mio momento di saluti a San Giovanni“, l’inizio dell’appassionato messaggio social. “Io nel 2021 dovevo smettere”, la rivelazione. “Poi invece…la chiamata di Enrico: ‘Sere cosa fai il prossimo anno?’…mi ha fortunatamente ribaltato tutti i piani”.

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Ortolani capitana: la promozione in A1, poi la salvezza

Una bellissima parabola quella di Serena Ortolani col San Giovanni, culminata con la promozione in A1 del 2025 e la salvezza ottenuta quest’anno. “Ho vissuto 4 anni indimenticabili, dove mi avete ridonato la voglia di stare in campo, e di trasmettere tutto quello che potevo alle mie ‘bimbe/guerriere’, onorata di potermi essere messa a totale disposizione per voi! E per la mia Romagna! Quando sono arrivata, non sapevo niente di questo stupendo mondo, sapevo solo che sarei andata a vivere a un passo da San Giovanni, conosciutissima società in A2, ora invece sono qui pienamente impregnata dell’amore e della passione di ogni singola persona che fa parte di questa favolosa famiglia! Solo chi ci passa può capire davvero di cosa sto parlando!”

Ritiro dal volley? Macchè: Serena Ortolani continua in A2

Quindi i ringraziamenti di rito – “Non ho trovato una società, ma persone vere che mi hanno fatto sentire a casa da subito, ogni singolo momento anche quando le cose non andavano nel verso giusto, ci siete stati! E questo succedeva non perché sono una giocatrice esperta, ma perché voi siete così pronti a dare senza chiedere o pretendere niente in cambio!” – e l’annuncio, per il momento vago: “A presto…per la prossima avventura”. Già, perché il futuro di Serena Ortolani è ancora tra rete e parquet, in un campionato comunque competitivo come la Serie A2 e in un’altra società piuttosto ambiziosa.

Da San Giovanni a Imola, la nuova avventura di Ortolani

In attesa dell’ufficialità, la Clai Imola ha iniziato a disseminare indizi sull’ingaggio di Ortolani. “Il nostro Team Manager ha sganciato la bomba. E voi, avete capito di chi stiamo parlando?”, ha chiesto su Facebook il club imolese dopo aver pubblicato una presunta conversazione Whatsapp in cui il team manager Michele riferisce al presidente l’ingaggio di una nuova giocatrice d’esperienza, che ha vestito la maglia della Nazionale e che lo scorso anno era in A1. Proprio il ritratto di Serena Ortolani. Diceva Carl Jung che “la vita comincia a 40 anni”. Beh, l’ex opposta azzurra di anni ne ha appena 39.

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