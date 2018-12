Schiacciasassi Juventus: i numeri da urlo dei bianconeri allo Stadium

La Juventus è già campione d'inverno quando il girone di andata ha ancora due giornate da disputarsi (si terranno il 26 e il 29 dicembre). E la leadership dei bianconeri in campionato non è certo una sorpresa. A fare effetto, però, è la marcia inarrestabile che la Vecchia Signora ha tenuto in tutti questi mesi: sedici vittorie e un pareggio in 17 partite, 49 punti conquistati su 51 a disposizione. Ma impressionante è anche il ruolino di marcia che i bianconeri hanno fatto registrare all'Allianz Stadium, anche se questa non è una novità: di fatto è una costante sin da quando l'impianto è stato inaugurato all'inizio della stagione 2011-2012.

L'impressione generale è che lo Stadium rappresenti un fortino pressoché inespugnabile. Ma dati alla mano è possibile verificare quanto questa sensazione corrisponda alla realtà. In sette campionati e mezzo, infatti, sono ben otto le formazioni che nel nuovo stadio torinese mai sono riuscite a ottenere nemmeno un punto (e quindi vi hanno solo perso). Si tratta di Atalanta, Sassuolo, Parma, Empoli e Spal, ma anche di big assolute come Milan, Fiorentina e Roma, che giusto nel turno di campionato del 22 dicembre non è riuscita a strappare il suo primo punto della storia allo Stadium.

Anche alle altre, comunque, sono rimaste le briciole: Torino, Bologna e Frosinone hanno strappato un solo punto alla Juventus in casa propria, il Chievo due, Napoli, Genoa, Udinese e Cagliari tre, Lazio e Sampdoria quattro. La migliore di tutte rimane l'Inter, che è a quota cinque, grazie a una vittoria e due pareggi.

Facendo la somma si scopre che i punti concessi dalla Juventus nel suo stadio sono solo 30, spalmati nel corso di ben 117 partite complessive. La media è di 0,25 punti in tutto: un dato che aiuta a capire come i bianconeri siano diventati un avversario praticamente imbattibile per chiunque altro in Italia.

23-12-2018