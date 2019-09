Schianto fatale a Venezia, muore Fabio Buzzi

Tragedia nella Laguna di Venezia. Il pluricampione di motonautica Fabio Buzzi e due piloti inglesi sono morti nello schianto dell’offshore impegnato nella Montecarlo-Venezia, avvenuto nella serata di martedì.

Il dramma si è consumato appena fuori dalla bocca di porto, tra Punta Sabbioni e il Lido. L’imbarcazione ha sbattuto contro la diga di San Nicoletto a una velocità di quasi 80 nodi: l'impatto l'ha fatto impennare e precipitare dall'altra parte della barriera e per i tre uomini non c’è stato nulla da fare, mentre il quarto componente dell'equipaggio, Mario Invernizzi, è rimasto gravemente ferito e sembrerebbe fuori pericolo.

I corpi di due delle vittime sono stati recuperati subito, mentre un terzo componente dell'equipaggio è stato individuato poco dopo, anch'egli deceduto. Il tutto a pochi secondi dalla fine della traversata e del tentativo di record che era già in pugno e che Buzzi già deteneva. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria di Porto di Venezia.

A confermare la scomparsa di Buzzi, oltre che degli altri due piloti, è stato Giampaolo Montavoci, campione del mondo di motonautica e presidente nazionale della Commissione offshore ed endurance della Federazione Italiana Motonautica, oltre che della federazione motonautica di Venezia: "La barca di Fabio Buzzi, all'arrivo del tentativo di record Montecarlo Venezia, si è schiantata contro la diga al Lido di Venezia. Buzzi è morto, insieme a due piloti inglesi. Ferito Mario Invernizzi. R.I.P.", si legge sulla pagina Facebook di Montavoci.

L’imbarcazione, lunga una ventina di metri e con motori che consentono di raggiungere velocità massime di 70 nodi (circa 130 km/h), era partita da Montecarlo in mattinata, verso le 11, e si è schiantata quando era ormai nei pressi del traguardo, al Lido di Venezia. Buzzi aveva stabilito nel marzo 2018 il record assoluto di velocità nella motonautica, raggiungendo in tre punti della prova i 277,5 Km/h, pari a quasi 150 nodi.

Nato a Lecco nel gennaio 1943, Buzzi aveva iniziato la carriera di pilota a soli 17 anni e deteneva anche il record di velocità della traversata tra New York e Bermuda.



SPORTAL.IT | 18-09-2019 09:48