Schiappacasse arriva al Sassuolo

Si è già visto in Serie A, ma solamente per pochi minuti e presenze. Seconda opportunità nella massima serie italiana per Nicolás Schiappacasse, acquistato ufficialmente dal Sassuolo nell’ultima giornata di calciomercato: contratto depositato in lega.

Schiappacasse arriva a titolo definitivo dall’Atletico Madrid, squadra in cui non è mai riuscito a mettersi in mostra: zero presenze in prima squadra e solamente qualche goal messo a segno nella seconda squadra. Si tratta comunque di un 21enne, da cui da tempo ci si aspetta però tantissimo.

Già visto in Italia con la maglia del Parma, con la quale ha giocato tre gare due stagioni fa, nell’ultima annata è stato ceduto in prestito in Portogallo al Famalicão. Ora invece l’addio a titolo definitivo, con la possibilità di mettersi in mostra in una squadra a trazione offensiva come il Sassuolo.

Con De Zerbi infatti, Schiappacasse ha realmente la possibilità di brillare grazie al modulo votato all’attacco. Una squadra che ora avrà ancora più scelta, considerando anche il recupero di Boga, finalmente guarito dal coronavirus dopo una positività di più di 40 giorni.

Nel 2016 Schiappacasse era stato inserito nella lista dei migliori sessanta calciatori nati nel 1999, mettendosi in mostra nel campionato mondiale Under 17 con la maglia dell’Uruguay. Sarà a disposizione di De Zerbi dal prossimo match di campionato, previsto il 18 ottobre contro il Bologna.

OMNISPORT | 05-10-2020 15:17