Schiappacasse-Parma, è già finita

L'avventura di Nicolas Schiappacasse al Parma termina con un anno d'anticipo.

Il ventenne talentino della Nazionale Under 20 dell'Uruguay era infatti arrivato in Emilia la scorsa estate in prestito biennale dall'Atletico Madrid (che ne detiene il cartellino), ma non è mai riuscito a ricavarsi spazio con la maglia crociata.

Autore di tre sole presenze nella scorsa serie A, l'attaccante ha ufficialmente lasciato il Parma facendo ritorno al suo club di origine, che quasi certamente lo darà nuovamente in prestito (si parla di un futuro in Portogallo per lui). "La Società Parma Calcio 1913 comunica la risoluzione consensuale anticipata con il Club Atletico de Madrid del prestito del giocatore Nicolas Schiappacasse", è il comunicato con cui la società ducale ha ufficializzato la sua decisione.

SPORTAL.IT | 18-07-2019 23:41