Schiappacasse pensa solo all'Atletico

Nicolas Schiappacasse resta un oggetto misterioso a Parma ma fa rumore per le dichiarazioni rilasciate a Radio Sport 890: “Dopo il Mondiale Under 20 potrebbe esserci un cambiamento. La mia idea e il mio obiettivo è di giocare nella prima squadra dell’Atlético Madrid. Anche la Coppa del Mondo under 20 aiuta molto, se farò bene forse le cose potranno cambiare”.

In gialloblu il giocatore uruguaiano ha giocato pochi scampoli di partita, e nello scorso weekend non è stato convocato per un problema fisico: “Lo scorso venerdì in allenamento sono uscito per precauzione, non era un infortunio o qualcosa di grave, mi sono sottoposto ad alcuni esami e non avevo quasi nulla. Mi ero preoccupato perché circa un anno e mezzo fa ho avuto problemi in quella zona. È un problema muscolare sopra il quadricipite destro ma tra tre giorni mi allenerò normalmente”.

SPORTAL.IT | 07-05-2019 08:24