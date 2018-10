Schiavi bastonato, stop anche Mendes e Andelkovic

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI €

3.000,00

SCHIAVI Raffaele (Salernitana): per essersi, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all’Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una

mano sul petto, che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata anche perché capitano

della squadra.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

MENDES Murilo Otavio (Livorno): per condotta gravemente antisportiva, avendo, al 47° del

secondo tempo, in reazione ad un fallo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ANDELKOVIC Sinisa (Venezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei

confronti di un avversario.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 14:15