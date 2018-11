Schick-El Shaarawy, la Roma dà spettacolo

La Roma torna alla vittoria in serie A: dopo tre partite senza successi la squadra di Di Francesco piega all’Olimpico per 4-1 la Sampdoria con le reti di Juan Jesus, Schick e doppietta di El Shaarawy (un destro a giro da urlo). Per L’attaccante ceco, ex della sfida, è il primo gol stagionale in campionato.

Ritmi alti nel primo tempo ma poche occasioni da gol. I giallorossi sbloccano la partita al 20′ grazie a Juan Jesus, che ‘scippa’ il gol a Cristante (il colpo di testa dell’Atalanta stava comunque finendo in porta). Al 35′ la squadra di Di Francesco sfiora il raddoppio con Kluivert: il tiro dell’olandese si ferma sul palo. Nella ripresa due episodi chiave in pochi minuti: al 54′ l’arbitro Irrati assegna un rigore per i blucerchiati per fallo di Manolas su Ramirez, ma il Var lo fa ritornare sui suoi passi e lui annulla la decisione. Al 59′ arriva il 2-0 capitolino che chiude il match: Schick segna il classico gol dell’ex con una girata sul traversone teso di Kolarov. El Shaarawy con un delizioso destro a giro segna il tris, poi il poker in contropiede. Il gol della bandiera è di Defrel.

Primo punticino per Gian Piero Ventura sulla panchina del Chievo, è 2-2 con il Bologna. Primi 45′ minuti frizzanti al Bentegodi, Santander porta avanti gli ospiti con un gol di testa prima annullato e poi convalidato dal Var. La squadra clivense ribalta il risultato con le reti al 20′ di Meggiorini (rigore assegnato per fallo di mano di Calabresi) e al 45′ di Obi. Nel secondo tempo Orsolini pareggia con un’incornata su cross di Krejci.

Parte bene Iachini. L’Empoli torna alla vittoria battendo in casa per 2-1 l’Udinese al Castellani.La squadra di Velazquez (ora a rischio) comanda il gioco nel primo tempo e crea occasioni in serie sfiorando il vantaggio con Lasagna (traversa), ma viene beffata nel finale di tempo quando Zajc finalizza una splendida azione corale con Krunic e Caputo protagonisti. Nel secondo tempo l’Empoli segna il secondo gol al secondo affondo grazie a Caputo, che raccoglie una spizzata di Krunic e raddoppia. All’81’, dopo il primo rigore sbagliato in Italia da De Paul, Pussetto dimezza lo svantaggio con un destro al volo su cross di Machis. Finale concitato (espulso Iachini), ma Provedel para tutto e salva la vittoria azzurra.

Serie A, i risultati

ore 12.30

Atalanta-Inter 4-1

9′ Hateboer (A), 47′ rig. Icardi (I), 62′ Mancini (A), 88′ Djimsiti (A), 94′ Gomez (A)

ore 15

Chievo-Bologna 2-2

5′ Santander (B), 20′ rig. Meggiorini (C), 45′ Obi (C), 54′ Orsolini (B)

Empoli-Udinese 2-1

41′ Zajc (E), 51′ Caputo (E), 81′ Pussetto (U)

Roma-Sampdoria 4-1

19′ Juan Jesus (R), 59′ Schick (R), 75′ El Shaarawy (R), 89′ Defrel (S), 93′ El Shaarawy (R)

SPORTAL.IT | 11-11-2018 17:05