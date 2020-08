Schick: Lipsia in Italia per trattare con la Roma

Nei prossimi giorni si determinerà il futuro di Patrik Schick: l’attaccante ceco, di ritorno alla Roma dopo il prestito al Lipsia, potrebbe essere acquistato a titolo definitivo dal club tedesco, che sta per inviare alcuni dirigenti in Italia per incontrare la nuova proprietà della società giallorossa.

Lo spiega a isport.cz Pavel Paska, agente dell’attaccante: “Le trattative con la nuova proprietà ora ripartono da zero. Sono curioso di sapere se vorranno vendere Patrik e a quale prezzo. Oppure se lo vorranno tenere. Il viaggio a Roma dimostra un grande interesse da parte del Lipsia”.

OMNISPORT | 20-08-2020 07:58