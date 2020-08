Schick-Roma, strade sempre più lontane

Servirà un vero e proprio ribaltone perché Patrick Schick, rientrato alla Roma dopo il prestito al Lipsia, resti in giallorosso. L’attaccante ceco non è nei piani di Paulo Fonseca per la prossima stagione e ha egli stesso ha manifestato più volte la sua intenzione di tornare in Germania. In questo senso, nelle ultime ore, si è fatto avanti il Bayer Leverkusen.

Le Aspirine, vicine alla cessione di Kai Havertz al Chelsea e Kevin Volland al Monaco, sono alla ricerca di un attaccante duttile e quello di Schick è il primo nome della lista, secondo quanto riporta ‘Il Messaggero’. La Roma non si opporrà a una cessione, a patto che siano offerti i 22 milioni che il Lipsia non ha voluto pagare per il riscatto alla scadenza del prestito. Altrimenti i giallorossi cercheranno un nuovo acquirente.

OMNISPORT | 30-08-2020 11:12