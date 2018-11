Schick valuta l'addio

Il futuro di Patrik Schick potrebbe essere lontano dalla Capitale.

Arrivato due estati fa dalla Sampdoria, il centravanti ceco non è riuscito a convincere società, tecnico e tifosi di meritarsi una maglia da titolare. Nella scorsa stagione ha realizzato 2 reti in 25 presenze, mentre in questo inizio di campionato è sceso in campo solamente in cinque occasioni, senza mai trovare la via del gol.

Schick ha diversi estimatori, in Italia e non solo. Parma, Bologna e Udinese sarebbero interessate ad avere il giocatore ma in prestito, mentre club come Crystal Palace, Southampton e Valladolid tenteranno di acquistarlo a titolo definitivo.

SPORTAL.IT | 09-11-2018 12:45