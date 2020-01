Schira: “ADL, che offerta per la rivelazione della serie A”

Dopo aver accontentato Rino Gattuso con gli acquisti a centrocampo di Demme e Lobotka, Aurelio De Laurentiis sta lavorando ad un nuovo colpo di mercato, stavolta da finalizzare nella prossima estate. Lo racconta Nicolò Schira, giornalista della Gazzetta dello Sport, secondo cui il presidente del Napoli avrebbe individuato il rinforzo ideale per il settore avanzato della sua squadra.

IL TWEET. “Il Napoli – scrive Schira su Twitter – è davvero interessato a Jeremy Boga per la prossima estate. De Laurentiis sta lavorando ad un’offerta da 18-20 milioni di euro da presentare al Sassuolo per l’esterno d’attacco, ma fino a giugno il Chelsea può esercitare l’opzione di recompra da 15 milioni di euro. Anche l’Everton sta seguendo il giocatore”.

Secondo il giornalista, dunque, ADL sarebbe pronto a mettere sul piatto fino a 20 milioni per l’esterno offensivo che in questa stagione sembra aver raggiunto quella continuità che gli mancava. In questa stagione Boga ha collezionato 18 presenze con 4 gol e 2 assist, diventando un giocatore sempre più importante per il Sassuolo di De Zerbi.

Il problema per il Napoli, come sottolineato da Schira, è che il club di De Laurentiis rischia di vedersi soffiare il giocatore dal Chelsea, che fino a giugno potrà esercitare il diritto di recompra per una cifra inferiore a quella che ha in testa il presidente azzurro. E anche se così non fosse, ci sarebbe pronto l’Everton dell’ex Ancelotti, club di Premier League dalla forza economica superiore al Napoli.

LE REAZIONI. Sull’operazione i tifosi azzurri sono scettici. “Ottimo calciatore, ma ora forse è troppo tardi, purtroppo i prezzi sono impazziti”, scrive Vincenzo su Facebook. Giuseppe, invece, diffida di De Laurentiis: “Il Napoli vuole comprare tutti… solo chiacchiere i fatti li farà qualche altra società”. Così come Antonio: “ADL vende o compra bidoni, stop”.

SPORTEVAI | 15-01-2020 10:18