Schira: altro campione 2006 in panchina, il Napoli ci pensa

Il Napoli evidentemente ci ha preso gusto. E così, dopo Gennaro Gattuso, sta pensando a un altro campione del mondo 2006 per la panchina. Ovviamente non si tratta di quella della prima squadra, dal momento che ‘Ringhio’ – almeno per il momento – non si tocca. Ma della Primavera.

Napoli, la rivelazione di Schira

A raccontare tutto è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, con un Tweet sul suo profilo ufficiale: “Giancarlo Riolfo dice no alla proposta del Napoli per allenare la Primavera: l’ex tecnico del Carpi è il prescelto di Aldo Spinelli per guidare il Livorno. Ora il Napoli pensa ad Alberto Gilardino come nuovo allenatore dell’U19 azzurra”.

Gattuso e Gilardino di nuovo insieme?

Con Gilardino al timone dei giovani, il Napoli ricomporrebbe una coppia che ha fatto le fortune di Lippi nell’indimenticabile spedizione tedesca del 2006: Gattuso leader del centrocampo, Gilardino punta spietata e infallibile. I due si conoscono bene e non avrebbero difficoltà a interagire e a relazionarsi. Insomma, l’affare può davvero andare in porto.

Gilardino al Napoli, le reazioni dei tifosi

Ma come vedrebbero i tifosi azzurri l’approdo di Gilardino sulla panchina della Primavera, retrocessa nella seconda serie dopo il disastroso campionato 2019-20? “Uno come Gilardino ci vorrebbe subito ma…in campo”, scherza Vittorio. “Perché no? Un grande ex giocatore come lui potrebbe solo far crescere i giovani, è un nome che mi piace molto”, confida Vanessa.

Schira: ecco le altre mosse dei partenopei

Il Napoli, intanto, è molto attivo sul mercato in entrata e in uscita. E il punto della situazione lo fa sempre Schira: “Il Napoli prepara un nuovo assalto a Jeremie Boga: azzurri pronti a reinvestire il tesoretto derivante dalla cessione di Allan sull’esterno offensivo. Inoltre Giuntoli ha la carta Adam Ounas per convincere il Sassuolo, visto che l’algerino piace molto a De Zerbi“. E sul valzer degli attaccanti tra Napoli, Roma e Juve: “Ci siamo per lo scambio tra Arek Milik e Cengiz Under: Roma e Napoli al lavoro per chiudere a inizio settimana. Spettatrice interessata anche la Juventus pronta ad accogliere Edin Dzeko (pronto biennale)”.

SPORTEVAI | 30-08-2020 10:23