Schira avvisa la Juventus: “Ti stanno soffiando Milik”

Dopo aver rinnovato il contratto di Dries Mertens, il Napoli attende di risolvere la grana Milik. L’attaccante polacco ha il contratto in scadenza nel 2021 e se non prolungherà il suo vincolo con gli azzurri entro il prossimo mese è destinato a fare la valigia ed essere ceduto.

Il Tottenham in pole position per Milik

La Juventus è tra i club interessati a Milik, ma secondo Nicolò Schira c’è un’altra società che sta già trattando con l’attaccante polacco. “Il Tottenham sta ancora pensando ad Arek Milik – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – L’attaccante polacco potrebbe lasciare il Napoli nei prossimi mesi, se non verrà esteso il suo contratto (che scade nel 2021). La trattativa continua”.

Sarebbe quindi il Tottenham il club in pole position per Milik, le parti stanno già parlando e l’affare potrebbe effettivamente concretizzarsi. La Juventus, dunque, scivola in seconda posizione nella corsa all’attaccante polacco che Maurizio Sarri ritiene molto adatto al suo gioco e ad affiancare Cristiano Ronaldo in attacco nella prossima stagione.

Napoletani soddisfatti, gli juventini sperano

Quanto ai napoletani, non sembrano particolarmente spaventati dall’idea di lasciar andare Milik, anzi l’idea di cederlo all’estero è quella che piace di più ai tifosi azzurri. “Bene, cederlo agli Spurs è meglio che farlo alla Juventus”, scrive Alex tra i commenti al tweet di Schira.

Danilo, invece, spera che i bianconeri non mollino l’osso: “Ma rimane l’interesse della Juventus per Milik? Può essere un’operazione possibile, dovesse esserci una rottura con Higuain? E a che cifre?”.

Alberto, invece, fissa la cifra per la cessione di Milik al Tottenham: “Se ci danno 50 milioni lo portiamo a Londra”.

SPORTEVAI | 21-05-2020 10:37