Schira: "Cambia il prezzo per Icardi". Gli juventini insorgono

C’è una macchia nella grande festa del Psg per il passaggio ai quarti di finale di Champions League: la situazione di Mauro Icardi. Nonostante i 20 gol segnati con la maglia del club transalpino in tutte le competizioni, la permanenza dell’attaccante argentino a Parigi è ancora in discussione.

I problemi di Icardi

Pur segnando tanto, Icardi non ha convinto pienamente il tecnico Tuchel, che l’ha lasciato in panchina nel doppio confronto con il Borussia Dortmund, senza concedergli neanche un minuto sul terreno di gioco.

All’argentino la cosa non è piaciuta e considerato anche che il prezzo per il riscatto fissato dall’Inter al momento del prestito del giocatore è di 70 milioni di euro, sono in molti a credere che, a fine stagione, Icardi farà ritorno a Milano, dove però non è gradito. Ecco, dunque, che si torna a parlare di un suo nuovo trasferimento.

Lo fa Nicolò Schira, che su Twitter spiega come la situazione Icardi sia prossima a scaldarsi. “Mauro Icardi ha scelto di tornare in Italia alla fine della stagione. Non vuole restare al Psg. La Juventus è interessata a lui e Paratici sta parlando con Wanda Nara. L’Inter lo vuole vendere a 65 milioni di euro”.

Il prezzo del cartellino dell’attaccante è dunque lievemente calato, un segnale, questo, delle intenzioni dell’Inter, che a quanto pare vuole assolutamente liberarsi di lui.

Le reazioni dei tifosi

Naturalmente, però, la questione non sembra potersi risolvere in breve tempo. “Adesso ricomincia la telenovela…”, commenta Riga, uno dei follower del giornalista della Gazzetta dello Sport. “Scrivere che il Psg non lo riscatta sembrava brutto, eh”, aggiunge lo juventino Ferdinando bacchettando Schira.

Secondo Papito, altro tifoso bianconero, l’Inter rischia seriamente di doversi tenere il giocatore: “Rimarrà all’Inter, a chi lo vendi?”.

Alcuni juventini, invece, sono stuzzicati dall’idea di vedere Icardi in bianconero. “Ma uno scambio alla pari con Higuain?”, suggerisce UltraDrughi. Netto, invece, il giudizio di un tifoso francese: “Icardi è inutile in qualunque squadra…”.

SPORTEVAI | 12-03-2020 10:42