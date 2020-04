Schira: "Contatto tra Psg e il bianconero". I tifosi: "Che parta”

Mentre Figc, Lega e club parlano di possibile ripresa del campionato, gli agenti dei calciatori sono al lavoro per definire il futuro dei propri assistiti e preparare il terreno al calciomercato che verrà.

Anche in casa Juventus si annunciano diverse novità, una delle principali potrebbe essere a centrocampo, con l’addio di un giocatore che negli ultimi anni ha rappresentato una colonna del team bianconero.

Via Pjanic?

A dare l’annuncio è Nicolò Schira. “Miralem Pjanic – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – può lasciare la Juventus in estate. Il Psg è interessato a lui. Il mese scorso il suo agente (Fali Ramadani) ha parlato con Leonardo”.

Senza Pjanic, la Juventus avrebbe bisogno di un nuovo innesto di qualità a centrocampo, un giocatore in grado di abbinare qualità tecnica e senso tattico: insomma un acquisto non facile da effettuare. Ma la prospettiva non preoccupa i tifosi bianconeri.

Niente drammi

“Pjanic è sopravvalutato”, scrive Francesco tra i commenti al tweet, replicando ad un tifoso britannico che spera di vedere Pjanic in Premier League. “È sopravvalutato – insiste il tifoso juventino – non verticalizza mai, non lancia mai”.

“Ma avete mai visto una partita della Juventus con Pjanic titolare quest’anno? Preferisco Bentancur a lui”, aggiunge Dwi.

“Che ci diano Verratti”, commenta Giancarlo, suggerendo un possibile scambio con il Psg: l’ex Pescara è da sempre un pallino per i tifosi della Juventus.

“Liberiamoci di Pjanic al più presto possibile”, spiega Carlos, mentre Fuego Bianconero ammette che “Se così fosse, comunque mi rincresce un po’. Spero in un sostituto forte, uno da Juve!”.

10-04-2020