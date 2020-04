Schira: “Dal Barca tre giocatori per l'interista”. Tifosi furiosi

A giudicare da quanto riportato negli ultimi giorni dai quotidiani sportivi, prima di pensare a rafforzare l’organico a disposizione di Antonio Conte, l’Inter dovrà badare a trattenere i suoi giocatori migliori. Giorno dopo giorno, infatti, crescono l’interesse e le voci riguardanti una possibile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez.

L’offerta del Barca

Ulteriori conferme arrivano da Nicolò Schira, che su Twitter ha rivelato i dettagli dell’operazione che il club catalano vorrebbe imbastire per strappare il Toro ai nerazzurri.

“L’Inter non vuole vendere Lautaro Martinez e chiede il pagamento della clausola rescissoria (111 milioni di euro) – premette i, giornalista della Gazzetta dello Sport – L’Inter ha rifiutato di inserire giocatori nella trattativa (Rakitic, Semedo e Firpo non rientrano nei piani di Conte) per Lautaro, che resta il primo obiettivo del Barca. Il Barcellona gli offre un ingaggio da 10 milioni l’anno”.

Nonostante l’Inter dunque faccia muro davanti all’offensiva del Barcellona, sui social network monta il malcontento da parte dei tifosi nerazzurri, indignati soprattutto per l’offerta avanzata dai catalani.

Le reazioni

“Hanno strapagato Griezmann, De Jong, Dembelè, Coutinho… ora stanno impiccati e l’Inter deve fare la parte della Caritas? – si chiede Giorgio tra i commenti al tweet – Ma che fallisca pure domani il Barça… 111 milioni or go home”.

Per Antonio, l’operazione non è invece conveniente e sostenibile: “I giocatori che arriverebbero dal Barca hanno stipendi che da noi prendono giusto i primi 3 della rosa. A me piacerebbe Arthur che forse è l’unico con stipendio quasi umano. Griezmann per esempio non si può fare per quello (loro lo cederebbero)”.

E Antonio: “Se il Barcellona vuole darci soldi e la sua spazzatura, passiamo. Ma se sborsano 150 milioni possiamo costruire qualcosa, magari andando a prendere Pogba che vuole lasciare il Manchester United”.

SPORTEVAI | 13-04-2020 09:16