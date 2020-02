Schira fa sognare i tifosi della Juve: “Fosse vero!”

La panchina di Maurizio Sarri non è più salda come qualche tempo fa, ma a prescindere da chi sarà l’allenatore della Juventus nella prossima stagione Andrea Agnelli e Fabio Paratici sono decisi a riportare in bianconero Paul Pogba.

Lo conferma Niccolò Schira, secondo cui la Juve starebbe lavorando ad una nuova strategia per arrivare al centrocampista francese campione del mondo nel 2018. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport l’operazione è possibile perché Pogba è ormai deciso a lasciare i Red Devils al termine della stagione.

Lo scambio per Pogba

La volontà del giocatore è fondamentale per la Juventus, che punta a fare leva sulle motivazioni di Pogba e a convincere lo United con uno scambio tra centrocampisti. “Paul Pogba vuole lasciare il Manchester United in estate – ha twittato Schira sul suo profilo – La sua prima scelta è la Juventus, che sta lavorando al suo ritorno”.

Poi i dettagli sull’operazione. “La Juve potrebbe offrire ai Red Devils 50-60 milioni di euro più Aaron Ramsey”.

Sarebbe dunque il gallese la chiave per riportare Pogba in Serie A. Privarsi dell’ex Arsenal non sarebbe un problema per la Juventus, Ramsey finora non è riuscito a imporsi in maniera stabile nella formazione di Sarri a causa di numerosi problemi fisici. Ma proprio questi problemi rendono l’ipotesi di Schira complicata da realizzare per i tifosi bianconeri.

Tifosi scettici

“Ah quindi quel bidone di Ramsey vale 70 milioni?”, domanda Simo, ricordando che la valutazione attuale di Pogba supera i 120 milioni di euro. Anche Mikele non ci crede, a patto che la Juve non inserisca nello scambio anche un altro centrocampista: “50 + Ramsey + Rabiot… allora lo United potrebbe accettare”, scrive il tifoso. “Sì, e poi giochiamo con Khedira titolare”, ribatte però Luca.

I tifosi dello United si inseriscono nella discussione, spiegando a quali condizioni accetterebbero la partenza di Pogba. “Ramsey, Rabiot, Dybala e 50 milioni e abbiamo un accordo”, scrive Tyese.

“Dybala e Ramsey più 50 milioni”, chiede Mo Jo. Ma altri, come Freddy, stroncano le speranze degli juventini: “Pogba per Ramsey? Non succederà mai”.

SPORTEVAI | 19-02-2020 09:16