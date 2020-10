Schira: “Il Milan tenta l’ultimo assalto”, entusiasmo alle stelle

Le grandi manovre di mercato non sono ancora finite. Gli ultimi giorni di possibili affari sono quelli più convulsi, tra squadre che cercano un rinforzo dell’ultima ora e quelle che vogliono piazzare un esubero il prima possibile.

E’ quello che sta avvenendo tra il Milan e il Chelsea e di mezzo c’è Antonio Rudiger. L’ex difensore della Roma sembra ormai fuori dal progetto tecnico della formazione londinese e sulle sue tracce si sono mossi parecchi club, tra cui i rossoneri che hanno individuato nel tedesco il giocatore giusto per completare il pacchetto arretrato.

Sul tavolo però oltre a Rudiger, ci sono altri giocatori che piacciono alla dirigenza. Dopo aver messo a segno il colpo Diogo Dalot, esterno difensivo che arriva in prestito secco dal Manchester United, Maldini e soci vogliono sistemare anche la difesa. E oltre al nome del tedesco, in lizza ci sono anche Nacho, Pezzella e Nastasic.

Il tweet di Schira

A infiammare le speranze rossonera ci ha pensato il giornalista esperto di mercato, Niccolò Schira, che dalla sua pagina Twitter rivela: “Un ruolo chiavo nel corteggiamento del Milan a Toni Rudiger lo sta giocando Ricky Massara che conosce bene il centrale del Chelsea per averlo scoperto insieme a Sabatini. Furono loro a portarlo alla Roma nel 2015: Rudiger tornerebbe volentieri in Italia. Dialoghi avviati”.

La reazione dei social

L’entusiasmo dei tifosi milanisti è alle stelle. Il mercato rossonero, infatti, è stato molti attivo con la società che ha messo a segno un colpo importante con l’arrivo di Tonali e poi ha concentrato la sua attenzione su giovani giocatori in rampa di lancio. Ora come successo per Ibrahimovic in attacco, la ciliegina sulla torta sarebbe quella di un difensore in grado di portare esperienza internazionale proprio come il tedesco.

Per molti tifosi milanisti si tratta del nome giusto: “Ma è una voce vera? Davvero corriamo il rischio stupendo di avere questa rocca in difesa. Con Rudiger tappiamo due falle con un difensore. La lacuna centrale e quella a destra”, dice Marco. Ma sono tanti i fan rossoneri che vogliono tenere i piedi per terra: “Dopo il rifiuto del Chelsea per Bakayoko, non penso che sia possibile chiudere questo tipo di affare con il Chelsea”, scrive Alessandro.

SPORTEVAI | 03-10-2020 09:05