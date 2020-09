Schira: “Il Psg fa sul serio per l’interista”, tifosi combattuti

Dopo Diego Godin, un altro difensore centrale potrebbe lasciare presto l’Inter. E stavolta per i nerazzurri la cessione potrebbe avvenire dietro il pagamento di una somma decisamente alta, utile a finanziare le mosse della campagna acquisti del duo Marotta–Ausilio.

Il Psg pronto a dare l’assalto a Skriniar

Secondo Nicolò Schira, infatti, il Psg ha cambiato marcia nella strategia che dovrebbe portarlo a mettere le mani su un centrale nerazzurro. “Marcelo Simonian in azione a Milano – ha twittato il giornalista della Gazzetta dello Sport -. L’agente argentino è l’intermediario incaricato dal Psg per provare a portare Milan Skriniar alla corte di Tuchel. Per Conte lo slovacco (vorrebbe restare in nerazzurro ma non da riserva) non è incedibile. L’Inter riflette”.

Con l’arrivo di Conte, infatti, Skriniar ha perso i gradi della titolarità e peggiorato il suo rendimento, al punto che la sua cessione non è più considerata come impossibile da parte dei dirigenti nerazzurri.

I tifosi non vogliono privarsi dello slovacco

I tifosi, però, si mostrano perplessi circa l’addio di Skriniar, un uomo che solo un anno fa era ritenuto una delle colonne dell’Inter, nonché una possibile bandiera della squadra.

Per convincere gli interisti, probabilmente, sarà determinante la somma messa sul piatto dal Psg. “Allora vendiamoli tutti e chiudiamo”, si lamenta Anto. “Eh sì, e poi con chi giochiamo?” si chiede Jack, sulla sua stessa lunghezza d’onda. Giuseppe, invece, avanza dubbi sulla liquidità del Psg: “Ma come pensano di poter acquistare Skriniar se hanno faticato a prendere Florenzi?”.

Anche RisorgInt la pensa così: “Mi sembra strano che il PSG offra 45-50 cash sul piatto da come ha parlato Leonardo. L’Inter l’unica contropartita che potrebbe accettare seriamente (anche con conguaglio) è Verratti. Altri nomi non ce ne sono. Se vendi Skriniar devi avere la cifra cash per arrivare a Kante (quello è l’obiettivo). Il Psg ad oggi a 45/50 cash non ci arriva nemmeno col binocolo”.

SPORTEVAI | 12-09-2020 09:00