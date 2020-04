Schira: "Inter alla carica per l'azzurro", napoletani furiosi

L’interesse del Barcellona per Lautaro Martinez potrebbe innescare un domino di mercato che coinvolgerebbe anche il Napoli. Lo ha spiegato Nicolò Schira, esperto di calciomercato che su Twitter è tornato a parlare della trattativa tra l’Inter e un campione del club azzurro.

Allarme per Mertens

“L’Inter al lavoro per il colpo Dries Mertens a parametro zero – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport -. Proposto al belga un biennale da €6M netti a stagione più premi. Un’offerta superiore a quella del Napoli (biennale da €4M a stagione + premi e bonus di €2M alla firma)”.

L’Inter, dunque, sarebbe tornata prepotentemente alla carica per l’attaccante belga, superando nettamente la proposta che Aurelio De Laurentiis ha ripetutamente ritoccato: un’offerta, quella di ADL, che sembrava ormai accettata da Mertens, prima dello stop per l’emergenza coronavirus.

La notizia lanciata da Schira ha avuto reazioni opposte: entusiasti gran parte degli interisti, preoccupati (ma anche scettici) i napoletani.

La reazione dei napoletani

“Ma tra fare la riserva all’Inter ed il titolare al Napoli secondo te sceglie i nerazzurri? – scrive il partenopeo John tra i commenti – Solo se vendono Lautaro e lui diventa il titolare potrebbe accettare altrimenti tanto vale restare a Napoli dove è già leggenda”.

Emanuel concorda: “Nah, tanto alla fine rinnova. Ciro a Milano? Figuriamoci”. E Sacred bacchetta Schira: “Nicolò puntualmente in determinati periodi escono notizie fantomatiche a raffica su vendita di calciatori del Napoli, ad oggi per come si legge: Meret, Koulibaly, Di Lorenzo, Hysaj, Allan, Ruiz, Milik, Mertens, Llorente sono certi che devono lasciare Napoli a prezzi di saldo”. E Ciro chiosa: “Rimane a Napoli, è già tutto fatto. Troppo napoletano per andare via!”.

Tra gli interisti, invece, c’è chi sogna Mertens e chi invece non si scalda tanto. “Non mi devi illudere Nicolò. Portaci il belga”, scrive AP. Marco, invece, vota no al belga: “Mertens è un calciatore in fase calante, un Sanchez, Torres, bis. E perfetto quando non hai un euro, e lo prendi a 0”.

SPORTEVAI | 21-04-2020 11:51