Schira: “Inter e PSG lavorano allo scambio”

Antonio Conte si augura che l’Inter possa accontentare le sue ultime richieste nel prossimo mercato di gennaio. E che magari l’Inter possa risolvere anche il caso Eriksen, giocatore su cui il club ha investito fortemente un anno fa, ma che l’allenatore non è riuscito ancora a inserire nel suo piano tattico.

Il Psg vuole Eriksen

Secondo Nicolò Schira, la soluzione del problema potrebbe arrivare grazie all’aiuto di un top club europeo: il Psg, infatti, sarebbe sempre più interessato al danese ex Tottenham.

“Il Psg è ancora interessato a Christian Eriksen per gennaio – ha scritto Schira su Twitter – Leonardo ha riaperto le trattative con l’agente dell’ex giocatore del Tottenham. Il Psg sta lavorando a uno scambio con Gueye o Paredes, ma l’Inter – se vendesse il danese vorrebbe 25-30 milioni”.

Il club transalpino, dunque, offre uno dei due centrocampisti in cambio di Eriksen, nomi che farebbero probabilmente comodo a Conte: d’altra parte il tecnico nerazzurro aveva indicato Kantè del Chelsea come sua prima scelta per la linea di centrocampo, in modo da avere un giocatore di quantità che potesse “liberare” l’azione offensiva di Vidal e Barella.

Lo scambio proposto non convince gli interisti

Secondo Schira, però, la strategia dell’Inter, però, sarebbe diversa: Marotta preferirebbe incassare cash da reinvestire poi in un giocatore di propria scelta. I tifosi nerazzurri sono alla finestra e molti di loro sembrano scettici riguardo alla cessione di Eriksen al Psg. “Certo, il Psg è pronto a darci Paredes…”, scrive WeLive tra i commenti al tweet di Schira.

“Ma se ci riprendessimo Icardi”, avanza DonDiego, uno degli interisti che ancora rimpiange l’argentino. A Ilde, invece, i nomi proposti dal Psg non convincono: “Da Kantè a Paredes e Gueye… ma per favore. Conte pensi a come utilizzare al meglio Eriksen, piuttosto”.

SPORTEVAI | 18-11-2020 10:35