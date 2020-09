Schira: "Inter, l'altro acquisto dipende dall'addio di due pedine

Non solo Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è sempre più vicino all’Inter e c’è anche chi, come Nicolò Schira, s’è sbilanciato ritenendo ormai l’affare fatto: il giornalista della Gazzetta dello Sport, però, su Twitter ha anche invitato i tifosi a pazientare, dato che per l’ufficialità ci vorrà ancora un po’ di tempo.

Dalbert e Asamoah problemi per l’Inter

“Vidal-Inter è fatta – ha twittato il giornalista -. Accordi completati Felicevich-Inter e Felicevich-Barça. Mancano ancora viste mediche e firme all’ufficialità”. Nei commenti al post su Vidal, Schira ha anche chiarito quelli che sono i piani dell’Inter per la fascia sinistra, spiegando come l’eventuale acquisto di un nuovo giocatore sia attualmente bloccato da un paio di esuberi in organico.

“Nico per l’esterno sinistro c’è qualche nome?”, gli domanda Vinc88, tifoso nerazzurro. E il giornalista replica così: “Prima devono uscire Dalbert e Asamoah. I papabili sono i soliti Marcos Alonso (preferito di Conte) e Emerson Palmieri (più abbordabile)”.

Dunque, l’Inter deve prima fare spazio nel monte ingaggi liberandosi di Dalbert e Asamoah prima di poter imbastire una trattativa con il Chelsea per uno dei due esterni mancini indicati da Conte.

Rescissione per il ghanese?

Se per il brasiliano c’è stato l’interessamento di qualche squadra, per il ghanese, invece, la situazione è più complessa. “Per Dalbert una soluzione la trovano – aggiunge poco dopo Schira -. Asamoah reduce da lunga inattività, più complicato ma ci stanno lavorando. Ha ancora un anno di contratto a 3 milioni netti. 32 anni: 2-3 stagioni a discreti livelli potrebbe farle ancora”.

I tifosi, però, temono che riuscire a trovare una sistemazione per Asamoah non sarà facile. “Ma con Asamoah perché l’Inter non rescinde? Che aspetta?”, si domanda Pupi. E la stessa soluzione viene prospettata da Bubu: “Non penso che arriverà qualche squadra a chiederlo, soluzione sarebbe la rescissione. L’agente è molto attivo in ambiente Inter, insomma una soluzione potrebbe trovarla anche in uscita e non solo sempre in entrata”.

SPORTEVAI | 14-09-2020 12:06