Schira: “Inter scavalcata sul talento che piace a tutti”

A gennaio i top club non lavorano solo per l’immediato, ma spesso preparano il terreno per gli acquisti del mercato estivo. Tra le società più attive, in questo momento, c’è il Napoli, che dopo il fallimento del progetto legato alla figura di Carlo Ancelotti ha la necessità di rinnovare il parco giocatori e prepararsi – in caso di mancata qualificazione alla Champions League – anche a cessioni importanti.

Il club di Aurelio De Laurentiis si è sempre caratterizzato per la capacità di andare a individuare giocatori di valore in squadre medio-piccole e poi di valorizzarli in azzurro: tra i nuovi obiettivi del presidente azzurro ci sarebbe anche Marash Kumbulla, il difensore classe 2000 del Verona tra le rivelazioni della Serie A.

LA VOGLIA DI ADL. Kumbulla, in realtà, piace a tutte le big italiane e anche a top club europei e fino a ieri, l’Inter sembrava la squadra più vicina a talento dell’Hellas. Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, però, i nerazzurri rischierebbero di venire sorpassati proprio dal Napoli, assolutamente deciso ad acquistare Kumbulla.

“Il Napoli è al lavoro per anticipare tutti (Juventus, Inter e Atalanta più un paio di club inglesi) su Marash Kumbulla (classe 2000). ADL pronto a offrire 20 milioni di euro al Verona”, ha scritto Schira su Twitter, scatenando le reazioni dei suoi follower.

TARGATO HELLAS. “Ma dobbiamo comprare tutto il Verona?”, si chiede il napoletano Guido, alludendo alle trattative che il Napoli avrebbe già imbastito per il centrocampista Amrabat e l’altro centrale veronese Rrahmani. Per Lorenzo, il Napoli vuole acquistare i due difensori del Verona per cedere uno dei suoi attuali pilastri: “Ok i rimpiazzi di Koulibaly: Rrahmani e Kumbulla”. “Ma è così forte?” si chiede TornaNapoli e Gaetano gli risponde: “Intanto il Verona ha una delle migliori difese della serie A…”.

Infine, tra i tifosi azzurri c’è anche chi pensa che dal Verona il Napoli potrebbe prendere non solo dei giocatori. “Hellas is the new Empoli… – scrive John, ricordando la passata collaborazione sul mercato tra il Napoli e il club toscano – per completare l’opera manca solo Juric alla Sarri come prossimo allenatore…”.

SPORTEVAI | 08-01-2020 10:01