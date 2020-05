Schira: “La Juve ha la carta per arrivare al pupillo di Sarri”

Il Barcellona ha messo gli occhi su Miralem Pjanic, ma la Juventus ha altri piani per il centrocampista bosniaco. Lo sostiene Nicolò Schira, che su Twitter ha chiarito qual è il piano del club bianconero per il proprio centrocampo. La Juventus da settimane manda messaggi a distanza con il Barca, che però non sembra ancora intento ad accontentare la richiesta dei bianconeri per Pjanic.

Pjanic al Chelsea per arrivare a Jorginho

Ed ecco, allora, che il bosniaco potrebbe cambiare destinazione e trasformarsi in un’importante pedina di scambio per la Juventus. “La prima scelta di Maurizio Sarri come regista è sempre Jorginho – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Il Chelsea non vorrebbe venderlo (ci sono anche Bayern Monaco e Psg che hanno chiesto informazioni), ma la Juventus potrebbe offrire Miralem Pjanic in cambio del centrocampista dei Blues. Le trattative vanno avanti”.

Pjanic, dunque, potrebbe essere spedito in Premier League e non nella Liga e diventare un pezzo importante del puzzle che dovrebbe portare Jorginho in bianconero.

Gli juventini non approvano l’operazione

I tifosi della Juve, però, appaiono scettici: Pjanic, infatti, ha indicato il Barcellona come meta preferita del suo trasferimento e non Londra. “Chi ha detto che Pjanic vuole il Chelsea? Nessuno”, fa notare Ezekiel tra i commenti al tweet di Schira.

“Ogni giorno la Juve chiude uno scambio tra Pjanic e un giocatore diverso”, fa notare Tompolle. “Sarri deve dimenticarsi Jorginho – commenta Hakim – ci sono tanti giocatori nel mondo…”.

“Ma Pjanic è più forte di Jorginho!”, protesta invece UltraDrughi. Infine si fanno sentire anche i tifosi del Chelsea, come Emenalo: “Non ci interessa Pjanic, piuttosto dateci Dybala!”.

SPORTEVAI | 28-05-2020 10:39