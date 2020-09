Schira: "La Juve punta l'attaccante di ritorno dalla Cina”

E se alla fine la Juventus prendesse un attaccante diverso Suarez, Dzeko o Milik, i tre nomi accostati finora al club bianconero? Ad avanzare l’ipotesi è Nicolò Schira che in un tweet ha accostato i campioni d’Italia a un giocatore con caratteristiche assai differenti ai tre centravanti finora corteggiati sul mercato.

Anche la Juventus su El Shaarawy

“Stephan El Shaarawy tornerà in Europa nei prossimi giorni – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport – lo Shanghai Shenhua ha dato l’ok per il prestito: molti club hanno già chiesto informazioni a suo fratello e agente Manuel El Shaarawy. Psg, Roma, Juventus e Arsenal hanno mostrato interesse per il Faraone”.

El Shaarawy ha lasciato l’Italia nel luglio 2019, trasferendosi dalla Roma al club cinese con cui ha collezionato finora 19 presenze e 4 gol, riuscendo a vincere anche la Coppa di Cina.

Ora vuole tornare in Europa e per lui pare esserci la fila. El Shaarawy, però, ha caratteristiche completamente diverse dagli attaccanti cercati finora dalla Juventus sul mercato e per questo motivo la notizia di Schira lascia perplessi i supporter bianconeri.

Tifosi bianconeri preoccupati per le scelte del club

“Che viene fare, certamente non il calciatore”, si chiede Giancarlo su Facebook. “Viene alla Juventus a fare che? – rilancia Carmine – cosa c’entra con i piani della Juve?”. A BW, invece non piace la direzione presa dal mercato bianconero: “Da Suarez a Dzeko, poi da Dzeko e Giroud, da Giroud a Kean e ora El Shaarawy? Ma dove stiamo andando?”.

“Abbiamo un amore non corrisposto per i calciatori quasi finiti. È incredibile”, si lamenta Pan0s. “Non ce la posso fare, ma che ce ne facciamo di El Shaarawy”, aggiunge SoDarmi. “Sono seriamente preoccupato per il futuro della Juventus”, la chiosa di Jnr.

SPORTEVAI | 11-09-2020 10:54