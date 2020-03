Schira: "Milan, con Rangnick cambia l'obiettivo di mercato”

Mentre si fanno sempre più insistenti le voci circa la nomina di Ralf Rangnick ad allenatore del Milan per la prossima stagione, c’è chi inizia a valutare quale sarà l’impatto dell’allenatore tedesco non solo sulla dirigenza, ma anche sull’organico rossonero.

Rangnick vicino

Rangnick, infatti, potrebbe assumere il ruolo di manager all’inglese, occupandosi direttamente anche del mercato in entrata ed uscita del Milan: proprio per questo motivo, la posizione di Maldini e Boban, in questo momento, appare in bilico.

Quanto ai giocatori, con l’arrivo del tedesco il Milan troncherebbe quelle trattative che i due responsabili attuali del mercato hanno imbastito nelle ultime settimane. Un esempio lo fa Nicolò Schira, che su Twitter ha negato la possibilità che Fabio Capello si leghi al nuovo corso rossonero – “Nessun contatto tra Capello e il Milan per un ruolo dirigenziale: l’ex allenatore rossonero non rientra nei piani di Ivan”, ha scritto il giornalista – e nei commenti a questo tweet ha rivelato che c’è una trattativa che potrebbe saltare.

Salta De Paul?

“Nicolò, De Paul arriverebbe anche con Rangnick?”, gli chiede il follower Rossonero. E il giornalista: “Vediamo cosa ne penserà il tedesco. De Paul lo stava trattando Maldini. Con l’arrivo di Rangnick cambieranno piani e strategie”.

L’argentino dell’Udinese, infatti, compirà 26 anni a gennaio e presenta un costo del cartellino piuttosto elevato, dato che il club friulano può fare leva su un contratto con scadenza lontana, nel 2024.

Più probabile che Rangnick punti su un altro tipo di giocatori, più giovani e meno costosi, rispettando quella che è la filosofia che Gazidis ha imposto al Milan. Una filosofia che non piace ai milanisti. “Finché rimane Gazidis col Milan ho chiuso”, scrive Riccardo, sintetizzando l’umore di gran parte dei tifosi rossoneri.

SPORTEVAI | 02-03-2020 13:31