Schira: "Milan, obiettivo impossibile" ma i tifosi non ci stanno

Il Milan ancora al centro delle voci di mercato. Dopo le parole dei giorni scorsi di Ralf Rangnick e la replica piccata di Paolo Maldini, adesso è il mercato a tenere banco. La situazione in casa rossonera è ancora piuttosto nebulosa e in chiave mercato lo è ancora di più.

Ancora una volta con un cambio in panchina e probabilmente anche nell’assetto societario, la formazione rossonero si troverebbe a fare i conti con una mezza rivoluzione anche in chiave mercato. Su Twitter il giornalista Nicolò Schira rivela: “La Fiorentina fa sul serio per Lucas Paquetà ed è pronta a inserire come contropartita Pol Lirola. Il Milan ha chiesto informazioni per Chiesa (i parametri economici sono fuori target: stipendio da 5 milioni e valutazione cartellino 70 milioni) e Milenkovic.

La reazioni dei tifosi: “Inter e Juve sì e noi no?”

E sui social si scatena immediatamente la reazione dei tifosi del Milan che nelle ultime ore si sentono presi di mira da una stampa che non vede più i rossoneri come una delle grandi protagonisti del calcio italiano: “Quindi per l’Inter o per la Juve 70 milioni per Chiesa sono noccioline mentre per il Milan no. Comunque meglio così – scrive Marco – Chiesa a me personalmente non dice nulla, Milenkovic invece sì”. E Riccardo chiede: “5 milioni di stipendio esattamente da dove crede di estorcerli”.

Il giornalista, esperto di calciomercato, è chiamato alla replica: “Non ho parlato di Inter e Juventus nel tweet. Comunque per la cronaca la valutazione viola per Chiesa è ritenuta alta anche dall’Inter e dalla Juve, che lo seguono da tempo ma non affondano. 5 milioni era l’accordo che Chiesa aveva trovato l’estate scorsa con la Juventus prima che Commisso mettesse il veto alla cessione”.

E c’è chi si interroga su chi in questo momento stia conducendo le operazioni in casa Milan come Alessandro: “Quindi secondo te il Milan è così deficiente da chiedere Chiesa senza poterselo permettere? E chi lo ha chiesto? Maldini, Moncada, Almstadt o Gazidis?”.

SPORTEVAI | 12-05-2020 08:32