Schira: "Nessuna trattativa, il Milan non lo molla”

La scorsa estate l’arrivo di Ismail Bennacer al Milan fu accompagnato da un certo scetticismo. Il regista algerino veniva da un’ottima stagione all’Empoli e si era appena affermato come miglior giocatore della Coppa d’Africa vinta dalla sua Algeria. Tuttavia i tifosi nutrivano dubbi sulla possibilità che Bennacer potesse affermarsi nel Milan, dubbi poi avvalorati dall’impiego col contagocce del giocatore da parte di Marco Giampaolo.

Bennacer pedina fondamentale del Milan di Pioli

Con l’arrivo di Stefano Pioli la situazione è cambiata, Bennacer è diventato un punto fermo del centrocampo milanista e nonostante qualche difetto, come le tante ammonizioni rimediate, è riuscito a conquistare il cuore dei tifosi rossoneri e a convincere la società a tenerselo stretto.

Una scelta confermata oggi anche da Nicolò Schira, che su Twitter ha spiegato come, nonostante l’algerino interessi ad alcuni top club europei, il Milan non intenda cederlo a breve.

“Non ci sono trattative tra Bennacer e il Psg – ha chiarito il giornalista della Gazzetta dello Sport – e il Milan non vuole vendere il regista algerino”.

I tifosi approvano la scelta di non vendere l’algerino

Una notizia che è stata accolta in maniera positiva dai tifosi rossoneri. “Bennacer non è in vendita!”, urla tra i follower Dominic. “Se lo fosse – aggiunge Siham – varrebbe almeno 50 milioni”.

“Spero davvero che rimanga al Milan”, commenta Rarar, mentre Dnuxer sottolinea che “Bennacer ha grandi fondamentali, con un po’ di esperienza in più diventerà un centrocampista importante”. “È il nostro futuro”, chiosa Leo, manifestando la soddisfazione dei tifosi rossoneri.

