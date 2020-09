Schira: “Nuovo obiettivo per il Napoli”: ma i social lo bocciano

Quello tra Napoli e Arsenal sembra diventato un vero e proprio asse di mercato a distanza. Una sorta di alleanza di mercato non scritta. E ora le due società potrebbero ritrovarsi per provare a impostare un affare insieme dopo che nelle ultime settimane si è parlato molto del greco Sokratis Papastathopoulos.

Il tweet di Schira

A rivelare l’indiscrezione è il giornalista esperto di mercato Nicolò Schira che su Twitter rivela: “Il Napoli ha mostrato interesse per Shkodran Mustafi che potrebbe lasciare l’Arsenal. Il contratto del difensore tedesco si conclude nel 2021 (contratto da 4,5 milioni di euro all’anno). I dialoghi sono in corso”.

L’asse di mercato

Napoli e Arsenal rischiano così di incrociare ancora una volta il loro percorso su una trattativa di mercato come è avvenuto molte volte nel corso degli ultimi anni. Le due società spesso hanno messo nel mirino lo stesso giocatore. Il caso più eclatante è quello riguardante Nicolas Pepe. Il giocatore ivoriano che nella scorsa stagione si è trasferito dal Lille all’Arsenal per 80 milioni di euro e che era stato anche vicinissimo al Napoli.

Le due squadre sono venute nuovamente a “contatto” solo qualche mese fa quando il Napoli ha deciso di lanciare il suo attacco per Victor Osimhen che rientrava anche tra gli interessi dei Gunners, che poi hanno strappato ai partenopei il difensore Gabriel che nelle intenzioni del club azzurro avrebbe dovuto sostituire Kalidou Koulibaly.

La reazione dei social

Il nome del difensore tedesco Mustafi, ex della Samp, non esalta la tifoseria azzurra e alla notizia rispondono meglio i fan dell’Arsenal che scrivono: “Il Napoli è la nostra salvezza. Si prende i nostri rami secchi, identifica e fa scout dei giocatori per noi. Un eroe di cui abbiamo bisogno ma che non meritiamo”, scrive un fan inglese. Un opinione condivisa da molti tifosi: “Il Napoli ha fatto più per l’Arsenal di quanto abbia fatto Gazidis in nove anni”.

E tra i tifosi partenopei la situazione non è di certo migliore: “Prima Sokratis e poi Mustafi – scrive Davide – insomma ci interessano i giocatori più scarsi dell’Arsenal peggiore della storia”.

SPORTEVAI | 13-09-2020 08:31