Schira: “Ore decisive per la cessione del rossonero”

Potrebbe essere arrivato il momento per il Milan di dire addio a Suso. L’esterno spagnolo è protagonista di una stagione deludente, che l’ha trasformato nel bersaglio preferito delle critiche dei tifosi. Non solo: da quando Pioli l’ha escluso dalla formazione titolare, il Milan pare aver trovato nuova linfa ed equilibrio, naturalmente anche grazie all’arrivo di Zlatan Ibrahimovic, che ha portato nuovo entusiasmo in casa rossonera.

L’offerta per Suso

Ora, secondo Nicolò Schira, Suso potrebbe lasciare il Milan. Il giornalista della Gazzetta dello Sport lo scrive su Twitter, spiegando che c’è un club spagnolo davvero vicino all’esterno mancino. “Il Siviglia continua a dialogare con l’entourage di Suso – scrive Schira -: in arrivo una proposta ufficiale al Milan. L’esterno ha già dato il suo benestare al trasferimento in Andalusia”.

La reazione dei tifosi

Suso, dunque, avrebbe già detto sì al Siviglia, resta però da capire quanto è pronto ad offrire al Milan il club andaluso. “Scommetto solito prestito gratuito con diritto di riscatto al ribasso – scrive scettico Passione Rossonera – che puntualmente non verrà rispettato per provare a prenderlo ad una cifra inferiore a quella stabilita, facendo leva sulla complicità del giocatore che dirà chiaramente di voler rimanere al Siviglia. Tribuna”. “Anche se fosse così va bene – replica Alessandro – , qualsiasi cifra va bene per Suso anche gratis”.

“Accettate qualunque offerta”, il parere di Paolo, mentre Mike ha paura che questa non possa essere la soluzione definitiva: “Avranno offerto un prestito con diritto, poi ce lo ritroviamo ancora la prossima stagione”.

Per Alberto, infine, l’operazione potrebbe essere positiva per tutte le parti in causa, compreso il giocatore: “Al Sevilla lo vedo bene Suso”.

SPORTEVAI | 22-01-2020 08:20