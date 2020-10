Schira: "Per la Juve importanti novità da Londra”

Mentre infuria la polemica per il mancato rinvio di Juventus-Napoli, il calciomercato è entrato nell’ultima giornata e potrebbe rivelare grandi sorprese per molte squadre. Secondo Nicolò Schira, la Juve potrebbe essere una di queste: dopo Federico Chiesa, i bianconeri potrebbero mettere le mani su un’altra pedina importante per completare l’organico a disposizione di Andrea Pirlo.

Per Schira l’affare Emerson sta per concludersi

“Il Chelsea – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter – ha aperto alla cessione in prestito di Emerson Palmieri alla Juventus. Il terzino sinistro ha già concordato i termini dell’accordo con la Juve ed è pronto a tornare in serie A. Confermato!”.

Con una mossa velocissima, favorita proprio dal fatto che il mercato è agli sgoccioli, Paratici è riuscito a convincere Chelsea e giocatore, imbastendo una trattativa che è ormai alla chiusura.

Il tecnico bianconero avrà quindi l’alternativa ad Alex Sandro che mancava sulla fascia sinistra, posizione in cui nelle prime due giornate si sono alternate Cuadrado e il giovane Frabotta.

I tifosi divisi tra soddisfazione e ironia

I commenti dei tifosi bianconeri si dividono tra soddisfazione e ironia. “Paratici di colpo si è reso conto che fra poco c’è l’assemblea degli azionisti ed ha cominciato a lavorare”, ha scritto Jtime. “Tipo gli studenti a maggio”, aggiunge Cristian.

“Ma perché non Marcos Alonso a questo punto?” si domanda UltraDrughi. “Sei un ragazzo speciale Nick”, esulta Fstvgr ringraziando Schira per la bella notizia.

Anche Ilario esulta: “Ottima notizia, finalmente ogni tassello sta andando al suo posto. Forza ragazzi riprendiamoci il campionato”. E tra i commenti c’è anche qualche interista che si rammarica: “Queste cose mi fanno incazzare. Non che Emerson sia il migliore laterale sinistro del mondo, ma a Conte avrebbe fatto molto comodo…”.

