Schira: "Rinnovo prima di Natale". Gli interisti esultano

In attesa di rinforzi per il centrocampo e l’attacco, Antonio Conte potrebbe ricevere un gradito regalo dall’Inter prima di Natale. Secondo Nicolò Schira, infatti, il club nerazzurro sta lavorando per siglare prima di Natale un rinnovo di contratto molto importante.

Inter vicina al rinnovo di Bastoni

“Inter pronta a blindare Alessandro Bastoni prima di Natale – ha scritto il giornalista su Twitter -. Sul tavolo il rinnovo fino al 2025 con adeguamento dell’ingaggio a 2,4 milioni di euro netti a stagione più premi”.

Un aumento importante per il 21enne difensore cresciuto nelle giovanili dell’Atalanta e acquistato dall’Inter nell’estate del 2017, divenuto con Conte un elemento fondamentale della difesa nerazzurra.

In questa prima parte della stagione anche Bastoni ha avuto delle difficoltà in campo, proprio come i compagni di reparto, ma all’Inter non hanno dubbi circa il talento del centrale, soprattutto nello scacchiere tattico di Conte: rapido, dotato di un gran fisico e buona tecnica, Bastoni è considerato l’elemento perfetto per la difesa a 3 dei nerazzurri.

I tifosi esultano per la conferma del difensore

Inoltre, chiudere il suo rinnovo prima di Natale permetterebbe all’Inter di concentrarsi su altri obiettivi in vista del mercato di gennaio. Alla notizia, i tifosi nerazzurri si mostrano soddisfatti. “Vai Alessandro!”, esulta Sacha. Mentre per Simo Bastoni rappresenta il futuro anche dell’Italia di Roberto Mancini: “Nico è vero che ormai Bastoni ha panchinato Romagnoli in nazionale?”.

Per Lor, l’Inter ha atteso anche troppo per concludere l’operazione: “All’estero se un talento emerge subito arriva il rinnovo pluriennale… Se credi che Barella e Bastoni abbiano futuro da top li rinnovi adesso”.

SPORTEVAI | 25-11-2020 10:42