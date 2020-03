Schira rivela maxiofferta rifiutata dall'Inter per cedere Lautaro

Non è un mistero che il Barcellona stia facendo da tempo la corte a Lautaro Martinez. Lo stesso Messi ha dato il placet, con complimenti a raffica per l’attaccante dell’Inter e le mosse per portarlo in Spagna sono partite. Il Barca del resto aveva adocchiato l’argentino già nel 2016, in un torneo giovanile, ma al momento opportuno non ebbe il coraggio di valutarlo 25 milioni come fecero i nerazzurri e se lo fecero scappare.

La clausola che spaventa

Fino a un paio di mesi fa la clausola per Lautaro Martinez, fissata in 111 milioni di euro, poteva essere considerata relativamente bassa per un top-team ma dopo la bufera corona-virus e la crisi che sta attanagliando tutti le cose sono cambiate.

Scambio rifiutato

Ecco che allora il Barcellona ha provato a bussare alle porte di Marotta con uno scambio, come rivela l’esperto di mercato Niccolò Schira su twitter.

Schira scrive: “Il Barca vuole ingaggiare Lautaro in estate, il Toro è la prima scelta di Bartomeu. L’Inter ha rifiutato una prima offerta di 70 milioni+Vidal e Semedo e chiede il pagamento dell’intera clausola. Il Barcellona deve pagare 111 milioni per comprarlo. A Lautaro sarebbe offerto un ingaggio di 10 milioni all’anno”.

I conti non tornano

I tifosi dell’Inter sui social si scatenano: l’idea di perdere Lautaro è entrata nelle teste anche dei più ottimisti ma per darlo via serve pagarlo caro. C’è chi propone: “Lautaro per Griezmann + Vidal” o anche: “70 milioni + Vidal e Semedo + 41 mln per raggiungere la clausola”.

L’affare del secolo

C’è chi gode a vedere il Barca chiedere sconti: “Cacciare il frusciante pantegane catalane che le banche a cui andare a elemosinare i centesimi sono finite”, un altro osserva: “Se lo scambiano con Griezmann l’Inter fa l’affare del secolo”.

Addio acquisti milionari

Un tifoso del Barca sogna (“E’ il nuovo Luis Suarez“), mentre dalle nostre parti c’è chi osserva: “Nel calcio certe cifre non gireranno più … sempre che ci sia ancora il calcio” e infine: “Non hanno soldi. Lo fanno con tutti i club. Diventa accattonaggio. Sono in debito. Volevano fare lo stesso con PSG nel caso Neymar”.

SPORTEVAI | 23-03-2020 08:46