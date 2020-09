Schira sicuro: “Vuole solo il Milan”. Ma i tifosi sono impazienti

Con grande pazienza, il Milan aspetta di mettere le mani su Tièmouè Bakayoko. Il centrocampista francese è l’uomo individuato da Paolo Maldini e Stefano Pioli per completare il centrocampo rossonero e la dirigenza del Milan è assolutamente fiduciosa del fatto che alla fine il Chelsea accetterà la formula proposta da Maldini, ovvero il prestito con diritto di riscatto.

Per Schira Bakayoko aspetta solo il Milan

Secondo Nicolò Schira, la strategia del Milan potrebbe rivelarsi vincente per un motivo in particolare. “Tièmouè Bakayoko continua ad aspettare il Milan – ha scritto il giornalista della Gazzetta dello Sport su Twitter -: una scelta fatta 2 mesi e mezzo fa e che il francese ha ribadito nelle ultime ore, nonostante abbia ricevuto offerte economiche più vantaggiose da altri club. Maldini aspetta ora che il Chelsea abbassi le cifre del diritto di riscatto”.

Il Milan, insomma, sa di avere il giocatore dalla propria parte e dunque non ha fretta: alla fine l’affare si farà e alle condizioni dei rossoneri. I tifosi milanisti, però, sono stanchi di aspettare: vorrebbero rivedere Bakayoko in rossonero il più presto possibile.

I tifosi non vogliono più attendere

“Ma il Milan e Elliott non si vergognano? – domanda arrabbiata Joh – Continuano a prendere gente come Paquetà e Krunic che poi nessuno vuole ed uno che ci serve con Bakayoko stanno tre mesi in trattativa?”.

“E allora dobbiamo strapagare i giocatori solo perché vogliono venire da noi?”, la replica di Iltala1. Per Corso Nuovo la svolta nella trattativa è vicina: “da lunedì sera, dopo la partita con il Bologna, si cercherà di concretizzare nei punti carenti, che sono tre o quattro almeno”.

Ma molti, come Luigi, sono stanchi della trattativa: “Basta, sono due mesi che è così, inutile continuare a scriverlo”.

SPORTEVAI | 19-09-2020 08:22