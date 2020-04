Schira spegne i sogni: Il Milan non può permetterselo

Mentre si susseguono indiscrezioni sulla proprietà, con Elliott che sarebbe intenzionato a non vendere e ad affidarsi alla coppia Rangnick-Gazidis per tornare in alto, impazzano anche le voci di mercato sul Milan. Dalla Spagna è rimbalzata di recente la voce di un nuovo interessamento del club rossonero per Rakitic. Il centrocampista croato è in rotta col Barcellona, vuole andar via ed ha un costo anche basso visto che può essere acquistato per poco più di 6 milioni di euro.

Il derby per il croato

Da tempo Rakitic è nel mirino sia del Milan che dell’Inter, anche se i nerazzurri hanno cambiato obiettivo e stanno puntando a una figura più giovane (Tonali) o più gradita a Conte (Vidal) ma è assai probabile che neanche i rossoneri possano arrivare al giocatore.

Schira smonta i sogni

A spegnere i sogni dei tifosi ci pensa Niccolò Schira. L’esperto di mercato della Gazzetta spiega con un tweet perchè l’affare non si farà.

Il problema è il cartellino

Schira scrive sui social: “Non c’è una trattativa col Barcellona per Rakitic. Il centrocampista croato non rientra nei progetti di Elliott perchè il suo ingaggio è troppo alto”.

La delusione dei tifosi

Fioccano i commenti. Ci sono i rassegnati (“purtroppo dobbiamo vedere la realtà, ovvero che per il momento è impossibile per noi visti i progetti e il tetto ingaggi”), gli ironici (“Che sorpresa, prendiamo il solito under 20”) e gli speranzosi: “Magari arrivasse. Ci occorrono elementi esperti”.

Lo scetticismo

La maggior parte dei fan ha capito che la filosofia societaria è un’altra: “Vedendo i nostri ultimi anni, non riesco a dire: “WOW un campione come Rakitic potrebbe venire al Milan!” perché Il mio cervello pensa subito: “Come lo paghiamo? Se il budget stanziato è basso, chi sarà il big a partire? PLEASE, non Donnarumma.” Questa è l’angoscia di noi Milanisti.” e infine: “Sarebbe bello ma non non arriverà, Elliot ha altre idee sul Milan”.

SPORTEVAI | 05-04-2020 08:46