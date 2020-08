Schira: "Svolta al Chelsea, buone notizie per Milan e Inter”

Il mercato delle milanesi stenta a decollare: il Milan è ancora alle prese con la grana Ibrahimovic, mentre l’Inter – dopo il colpo Hakimi dal Real Madrid – ha fermato la campagna acquisti per risolvere il caso Conte.

Il Chelsea pronto a cedere a Milan e Inter

Presto, però, ci potrebbero essere nuovi sviluppi per due calciatori che da tempo interessano alle milanesi. Lo racconta Nicolò Schira, che su Twitter annuncia una decisione importante da parte del Chelsea, club con il quale sia Milan che Inter hanno in ballo affari importanti.

“Il Chelsea è al lavoro per vendere Tièmouè Bakayoko e Emerson Palmieri – scrive il giornalista della Gazzetta dello Sport – Baka è vicino a chiudere con il Milan, mentre l’esterno sinistro è in trattativa con l’Inter. Entrambi sono in vendita allo stesso prezzo: infatti Marina Granovskaia ha aperto al prestito con diritto di riscatto a 30 milioni di euro”.

Dunque, per Schira il Chelsea avrebbe accettato di mandare sia Bakayoko che Emerson Palmieri in prestito, accordando un semplice diritto di riscatto alla controparte, dettaglio che avrebbe accelerato notevolmente le trattative.

Milanisti contenti, interisti meno

Il Milan, pertanto, sarebbe davvero vicino al ritorno di Bakayoko, centrocampista di cui i tifosi rossoneri conservano un ottimo ricordo, che nella scorsa stagione è stato mandato in prestito al Monaco. “Sarebbe un bel ritorno, speriamo di farcela”, commenta Andrea su una delle pagine Facebook dedicate ai milanisti. “Con Ibra in campo Bakayoko può svoltare definitivamente la carriera, altrimenti rimarrà uno di prospettiva ma che c’ha creduto poco”.

Meno entusiasmo, invece, da parte degli interisti per Emerson Palmieri. “Vedremo in campo come sarà…non mi fa proprio impazzire”, scrive Beppe su Facebook. “Mah, inceramente a me non piace ‘sto qua, era meglio Marcos Alonso”, aggiunge Aldo. Stefano, invece, boccia del tutto l’acquisto dell’italo-brasiliano: “Ecco un altro bidone, con il Chelsea non vede mai il campo”.

