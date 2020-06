 Schira teme ancora il virus, bufera social

La rivelazione è arrivata nella giornata di ieri da parte del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso. Il numero uno viola ha, infatti, rivelato che tra i positivi al coronavirus rilevati nel corso dei primi tamponi c’era anche il tecnico Beppe Iachini. La squadra viola non aveva mai comunicato i nomi delle persone colpite dal Covid19 e la rivelazione arriva solo a posteriori.

Il tweet

Dopo il caso Gasperini, l’attenzione nel mondo del calcio per i casi di coronavirus ha già raggiunto la soglia di attenzione massima. Il timore, visto il protocollo che il mondo del calcio dovrà seguire, è quello di casi di positività che vengono nascosti o taciuti per evitare che il campionato si fermi di nuovo.

Sulla vicenda è intervenuto anche il giornalista Nicolò Schira che si è dimostrato molto critico nei confronti della scelta della società viola di rivelare solo ora la situazione di Iachini: “La rivelazione di Rocco Commisso: “Anche Beppe Iachini ha avuto il coronavirus”. Ennesimo caso (e non sarà nemmeno l’ultimo) di Covid19 denunciato a posteriori dai protagonisti del mondo del calcio”.

Le reazione dei social

Le parole del giornalista hanno aperto un tema molto sentito dai tifosi. La ripartenza non è stata accolta da tutti con entusiasmo e c’è chi teme che nel mondo del calcio si possa prediligere l’aspetto economico davanti a quello sanitario. Ma ci sono anche i tifosi che si schierano dalla parte della Viola e del diritto alla privacy: “Esiste il diritto alla privacy, non sono obbligati a dichiararlo pubblicamente”, sostiene un tifoso. Una tesi appoggiata anche da atri: “La Fiorentina è uno dei pochi club che ha sempre comunicato i positivi, se non uscito sarà stato una scelta sua”.

Un caso dunque molto diverso da quello di Gasperini: “Se è rimasto in quarantena non vedo il problema nel denunciarlo a posteriori, anzi la privacy sanitaria dovrebbe essere un diritto indiscutibile. Se ha Gasperinato invece”. Ma c’è anche chi ha dei timori per il futuro: “Chissà quante cose non verranno dette a campionato in corso”.

SPORTEVAI | 07-06-2020 09:06