Scholes furioso: "De Gea, un'uscita criminale"

L’eliminazione del Manchester United ha mandato su tutte le furie Paul Scholes, leggenda dei Red Devils. Nel mirino sono finiti due giocatori del reparto arretrato: “Sul terzo gol De Gea si è tirato indietro. Ha avuto paura di farsi male, un’uscita criminale dato che in quell’occasione il portiere deve provare a mettere il corpo e farsi grande per occupare più spazio possibile. Lui ha fatto l’esatto contrario. Maguire è stato molto rigido in quell’azione. Di legno. Ma quello che mi preoccupa di più è ciò che ha detto dopo. Come hanno fatto a non essere pronti per questa gara fin dall’inizio? Arrivi in Germania ad una sfida così importante e lasci 20 minuti ai rivali?”.

Una sconfitta mal digerita da tutti i tifosi, soprattutto dopo il 5-0 dell’andata.

OMNISPORT | 09-12-2020 17:15