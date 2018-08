Scholes stronca Pogba

Sembra già finito il momento d'oro di Paul Pogba. Reduce dal Mondiale vinto con la Francia, il centrocampista francese aveva debuttato con una vittoria da capitano del Manchester United nella prima giornata di campionato contro il Leicester.

Ma è bastato il rovinoso ko dei Red Devils contro il Brighton per rimetterlo in discussione. Tra i più duri nelle critiche c'è Paul Scholes, indimenticato centrocampista dello storico United di Ferguson: "Manca un leader nella squadra, pensavamo che Pogba potesse esserlo, ma non è così. Ha giocato una partita deludente, è stato inconsistente. Spero che le sue parole della scorsa settimana siano un errore, non serve che l’allenatore ti dica quello che devi fare in campo, così come non te lo devono dire i tuoi compagni".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 08:45