Schumacher, il messaggio di speranza della moglie

Il tempo corre veloce e allora tra poche settimane saranno trascorsi già cinque anni da quel 29 dicembre 2013 che ha cambiato per sempre la vita di Michael Schumacher. Cinque anni di attesa e di dolore in merito alle condizioni di salute della leggenda della Formula 1 e di tristezza per tutti gli appassionati e tutti gli sportivi in genere, che non hanno informazioni certe sulla lunga e difficile percorso di riabilitazione che Schumi starebbe vivendo nella sua casa di Ginevra.

Anni in cui la speranza di ricevere buone notizie sulla ripresa del sette volte campione del mondo è sempre stata frustrata dal silenzio assordante e carico di dolore in cui si è doverosamente calata la famiglia, scosso solo dalle imprese sportive del secondogenito Mick, che dopo il commosso omaggio al padre nell’estate 2017 quando, a 23 anni dal primo Mondiale del papà, il ragazzo effettò qualche giro a bordo della Benetton che tenne a battesimo l’epopea di Schumi nel Circus, ha dimostrato di saperci fare eccome al volante, aggiudicandosi grazie a un finale di stagione portentoso il campionato europeo di Formula 3.

Sullo sfondo c’è il sogno romantico dei tifosi della Ferrari di vedere un giorno il figlio d’arte al volante di una Rossa, ipotesi che però tutti baratterebbero con la guarigione totale di Michael. Intanto, a rompere il silenzio c’ha pensato la moglie Corinna, la testimone più fedele del calvario del marito. Nell’era dei social è allora bello sottolineare come la donna abbia scritto di proprio pugno una lettera per ringraziare il musicista tedesco Sascha Herchenbach, che ha composto una canzone in onore di Michael, inviando poi una copia del cd alla stessa Corinna.

Il titolo è molto significativo, 'Born to Fight', ‘Nato per combattere”. Impossibile non commuoversi per la signora Schumacher, che ha scritto queste parole: “Michael è un combattente e non si arrenderà. Grazie per il suo regalo e la sua vicinanza in questo momento difficile". Resta però il dubbio e con esso il giallo sulla data della lettera: la canzone infatti era stata scritta già nel dicembre 2014, un anno dopo l’incidente. La risposta di Corinna, di cui lo stesso Herchenbach ha parlato al magazine tedesco "Bunte", è stata rivelata solo adesso.



