Sette mondiali, 91 vittorie, anni di dominio assoluto e una Ferrari riportata sul tetto del mondo dopo più di vent’anni di attesa. Michael Schumacher non è stato soltanto un campione, forse il più grande di tutti: è stato un pilota capace di cambiare il modo stesso di vivere la Formula 1. Ma prima di diventare “Schumi”, era semplicemente un ragazzo tedesco alla guida di un kart e con un sogno enorme.
Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Michael Schumacher, quel ragazzino tedesco che fece innamorare tutta l’Italia della Formula 1.