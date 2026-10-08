Reduce da due mondiali vinti con la Benetton, Schumi approda in Ferrari e la riporta a vincere il titolo dopo oltre vent'anni

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Sette mondiali, 91 vittorie, anni di dominio assoluto e una Ferrari riportata sul tetto del mondo dopo più di vent’anni di attesa. Michael Schumacher non è stato soltanto un campione, forse il più grande di tutti: è stato un pilota capace di cambiare il modo stesso di vivere la Formula 1. Ma prima di diventare “Schumi”, era semplicemente un ragazzo tedesco alla guida di un kart e con un sogno enorme.

Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la storia di Michael Schumacher, quel ragazzino tedesco che fece innamorare tutta l’Italia della Formula 1.

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