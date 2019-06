Schurrle proposto a due club italiani

Andre Schurrle, di proprietà del Borussia Dortmund e reduce dall'esperienza al Fulham in prestito, potrebbe proseguire la sua avventura calcistica in Italia: il suo nome è stato sottoposto ai dirigenti del Cagliari. Ma quello sardo, scrive 'Gazzetta.it', non è l'unico club che negli ultimi giorni ha iniziato a valutare il suo profilo.

Il trequartista classe 1990 è stato proposto anche alla Lazio, che potrebbe perdere Sergej Milinkovic-Savic e che è interessata all'isolano Joao Pedro.

SPORTAL.IT | 07-06-2019 14:11